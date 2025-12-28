الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

هل بينهم صلاح؟ 4 لاعبين يغيبون عن منتخب مصر أمام أنجولا للراحة

منتخب مصر
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة منتخب مصر أمام أنجولا، ومنحهم راحة سلبية، في لقاء الفريقين غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب 

اللاعبون الأربعة هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وزيزو وتريزيجيه، فيما لم يحسم حسام حسن موقفه من محمد صلاح، خاصة أن الأخير لم يطلب الحصول على راحة في المباراة المقبلة أمام أنجولا، على أن يحسم موقفه عقب مران الفريق اليوم الأحد.

ومن المقرر، أن يشارك مصطفى شوبير بديلا عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل بديلا عن ياسر إبراهيم، وإمام عاشور بديلا لزيزو، وإبراهيم عادل مكان تريزيجيه. 

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، والمحدد لها يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

