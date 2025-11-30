هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب واجب شرعي على المرأة المسلمة عند بلوغها، وهو ليس مجرد مظهر خارجي، بل عبادة تجمع بين الستر والحياء والوقار، مؤكدة أنه فرض تُثاب المرأة على ارتدائه وتؤثم بتركه.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، حيث تناولت فيه معنى الحجاب لغة وشرعًا، وأدلته من القرآن والسنة وإجماع العلماء.

الحجاب في اللغة والشرع: سترٌ للبدن وجمالٌ للروح

قالت أمينة الفتوى إن الحجاب في اللغة يعني "الستر"، أما في الاصطلاح الشرعي فهو ما يستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين، مشيرة إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة يُضيف جواز كشف القدمين أيضًا.

وأضافت أن الحجاب لا يقف عند حدود اللباس، بل يتجاوز المظهر ليصل إلى عمق الأخلاق؛ فهو يحافظ على الحشمة ويعزز معاني العفاف والوقار في شخصية المرأة المسلمة.

أدلة فرضية الحجاب من القرآن والسنة وإجماع الأمة

وشددت الدكتورة زينب السعيد على أن مشروعية الحجاب ثابتة من خلال مصادر التشريع الأربعة: القرآن الكريم، في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وقوله تعالى:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ}، مؤكدة أن المفسرين أجمعوا على أن الخمار هو غطاء الرأس، السنة النبوية، في حديث النبي ﷺ مع أسماء بنت أبي بكر، حين حدد ما يجوز ظهوره بعد البلوغ، وهو الوجه والكفان.

وتابعت: إجماع العلماء، الذي انعقد على فرضية الحجاب، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة».

الحجاب عبادة وهوية.. لا مجرد قطعة قماش

وأكدت أمينة الفتوى أن الحجاب في الإسلام ليس مجرد غطاء للرأس، بل عبادة تتكامل فيها صورة الظاهر مع صدق الباطن، متجسدة في الحياء والأدب والأخلاق، وهو بذلك يحفظ هوية الأمة ووحدتها الدينية.

