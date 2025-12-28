طرح برومو مسلسل قسمة العدل استعدادًا لعرضه قريبًا (فيديو)

18 حجم الخط

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لـ مسلسل قسمة العدل، استعدادًا لعرضه قريبًا عبر المنصة، ليكشف الإعلان الدعائي عن أجواء درامية تتسم بالتشويق.

وروج حساب المنصة على موقع تبادل الصور “انستجرام” للعمل حيث كتب تعليق: “لما يغيب العدل بين الاخوات.. بتقوم بينهم أصعب حرب”.

وكشف البرومو عن صراعات متعددة بين الشخصيات الرئيسية، ما أثار فضول المتابعين ودفع كثيرين للتساؤل عن مسار الأحداث المنتظر.

تفاصيل مسلسل قسمة العدل

ويتناول مسلسل " قسمة العدل" الذي تؤدي بطولته الفنانة إيمان العاصي، قضية اجتماعية مثيرة للجدل، حيث يسلط الضوء على موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في إطار درامي يعكس صراعات واقعية تعيشها بعض الأسر في المجتمع.

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

مسلسل “قسمة العدل” من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين.

