الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل قسمة العدل لـ إيمان العاصي يدخل مرحلة المونتاج بعد انتهاء تصويره

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو
18 حجم الخط

انتهى أبطال  مسلسل قسمة العدل من تصوير مشاهد المسلسل بشكل كامل، حيث احتفلوا بانتهاء التصوير داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بالجيزة، وسط حضور الفنانين خالد كمال ورشدي الشامي ومحمد مهران واخرين

مسلسل قسمة العدل يدخل مرحلة المونتاج بعد انتهاء تصويره  

ومن المفترض أن يدخل المسلسل مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القادمة، ليكون جاهزا للعرض. 

ويتناول مسلسل " قسمة العدل" الذي تؤدي بطولته الفنانة إيمان العاصي، قضية اجتماعية مثيرة للجدل، حيث يسلط الضوء على موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في إطار درامي يعكس صراعات واقعية تعيشها بعض الأسر في المجتمع.

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

مسلسل “قسمة العدل” من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل قسمة العدل يدخل مرحلة المونتاج بعد انتهاء تصويره مسلسل قسمة العدل ابطال مسلسل قسمة العدل قسمة العدل

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads