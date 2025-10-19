إيمان العاصي تطالب بالمساواة في الميراث بمسلسل "قسمة العدل"

يتناول مسلسل " قسمة العدل" الذي تؤدي بطولته الفنانة إيمان العاصي، قضية اجتماعية مثيرة للجدل، حيث يسلط الضوء على موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في إطار درامي يعكس صراعات واقعية تعيشها بعض الأسر في المجتمع.

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

مسلسل “قسة العدل” من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال إيمان العاصي

كان آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل برغم القانون الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.

مسلسل "برغم القانون" شارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

