إيمان العاصي تدخل في خلافات مع أسرتها بسبب ميراثها وتقاضيهم

إيمان العاصي، فيتو
تشهد أحداث مسلسل قسمة العدل الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي دخولها في مشاكل مع أسرتها، بسبب طلبها للميراث بالتساوي، مما يجعل الجميع يقف ضدها.

 

وتشهد أحداث العمل أيضًا، مشاجرة بينها وبين عائلتها توصل للتطاول باليد.

 

ويتناول مسلسل "قسمة العدل" قضية اجتماعية مثيرة للجدل، حيث يسلط الضوء على موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في إطار درامي يعكس صراعات واقعية تعيشها بعض الأسر في المجتمع.

وانتهى أبطال  مسلسل قسمة العدل من تصوير مشاهد المسلسل بشكل كامل، حيث احتفلوا بانتهاء التصوير داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بالجيزة، وسط حضور الفنانين خالد كمال ورشدي الشامي ومحمد مهران وآخرين.

 

مسلسل قسمة العدل يدخل مرحلة المونتاج بعد انتهاء تصويره

ومن المفترض أن يدخل المسلسل مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القادمة، ليكون جاهزًا للعرض. 

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة.

مسلسل “قسمة العدل” من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي مجموعة من النجوم، بينهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين.

