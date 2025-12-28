موعد ومكان عزاء المخرج عمرو بيومي

18 حجم الخط

أعلن المنتج معتز عبد الوهاب موعد ومكان عزاء المخرج الكبير عمرو بيومي، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وكتب معتز عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عزاء المخرج السينمائي عمرو بيومي يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12 بعد صلاة المغرب في الخامسة والنصف مساء وحتي العاشرة مساءا بقاعة مناسبات مسجد الرحمة، بشارع محمد صبري أبو علم، باب اللوق، وسط البلد.”

وشيع جثمان المخرج عمرو بيومي من مسجد النور بالعباسية إلى مثواه الأخير بمقابر 15 مايو.

وفاة المخرج عمرو بيومي

وسبق أن أعلن المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على عن وفاة المخرج عمرو بيومي، قائلا: “خبر محزن. رحيل عمرو بيومي”.

المخرج عمرو بيومي

عمرو بيومي هو مخرج ومؤلف مصري ولد عام 1962 في الـ 13 من شهر سبتمبر، وحصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1985.

عمل بيومي مخرجا مساعدا فى 15 فيلما روائيا بين عامى 1984 – 1988، ومن أبرزها الأفلام التي عمل فيها مع المخرج القدير على عبد الخالق مثل: "جرى الوحوش"، و"الاغتصاب" و"بئر الخيانة".

كما عمل المخرج مديرا عاما لشركة “يونايتد سينماس انترناشونال” فى لندن بين عامى 1991-1994، ثم منسقا فى إحدى شركات الإنتاج فى القاهرة بين عامى 1995-1997.

أفلام عمرو بيومي

لعمرو بيومي العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة منها "الجسر" و"الشمس لم تشرق غدًا"، "بلد البنات" الذي تم عرضه عام 2008 فى مهرجان القاهرة فى نفس العام الذى تم إخراجه فيه.

ويعد الفيلم الوثائقي “رمسيس راح فين” - آخر أفلام عمرو بيومي - الذي حاز على جائزة مهرجان الإسماعيلية في دورته الواحدة والعشرين في 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.