الذكرى الثالثة لرحيل المخرج علي عبد الخالق.. عرف بأفلامه الوطنية فأخرج إعدام ميت وبئر الخيانة.. سعى للحصول على دعم الدولة لإنتاج فيلم "حائط البطولات" ولكن قوبل بالرفض

تعد أفلام المخرج علي عبد الخالق، علامة فى تاريخ السينما فهو مخرج متميز شكل مع السيناريست محمود أبو زيد ثنائيا ناجحا، فمن ينسى أفلامه الشهيرة العار والكيف، ونحتفي هذا اليوم بذكرى رحيله الثالثة، حيث رحل فى مثل هذا اليوم عام 1922.

ولد المخرج على عبد الخالق في العام 1944، وهو ابن الفنان الراحل عبد الخالق صالح، تخرج من المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1966 وعمل مساعدا للإخراج، ثم اتجه إلى الأفلام التسجيلية ومن أشهر ما قدم منها فيلم “أنشودة الوداع” الفيلم الذى حصل على جوائز عالمية عديدة، كما أخرج فيلم "السويس مدينتى" وغيرها.

عبد الخالق عباس والد المخرج الراحل على عبد الخالق

ثم جاءت محطة على عبد الخالق فى إخراج الأفلام الروائية الطويلة بفيلم "أغنية على الممر" وحصل فيه على الجائزة الثانية من مهرجان كارلو فيفاري، وجائزة من مهرجان طشقند السينمائي.

جمهورية ظاظا آخر أفلامه

وتبعه مجموعة من الأفلام السينمائية المتميزة منها: العار والكيف والبيضة والحجر، وإعدام ميت وبئر الخيانة، وأربعة فى مهمة رسمية، ومسافر بلا طريق، والأبالسة، وشارك عام 1999 في بطولة فيلم الكافير، الذي قام ببطولته عزت العلايلي،وكانت آخر أفلامه "جمهورية ظاظا" عام 2006 بطولة هانى رمزى.

الفن رؤية تجاه المجتمع

يقول على عبد الخالق، عن السينما: إحنا ثاني دولة عرفت السينما في العالم بعد فرنسا، فشيء يزعلني إن مستوى السينما عندنا تبقى ضعيفة، مشيرا إلى أهمية أن يدرك المجتمع الدور المهم الذي تضطلع به السينما، وأن يدرك المخرج أنه مثل الكاتب.

وتابع بقوله: لا بد أن تكون لديه رؤية تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه، والحكاية مش فلوس بس، لأن اللي بيبقى الفن اللي بجد، واللي عايز فن بجد لازم يخلص له".

المخرج على عبد الخالق

في نهاية التسعينيات ندرت أعمال على عبد الخالق في السينما، واتجه نحو الأعمال الدرامية؛ فأخرج مجموعة من الأعمال المميزة على الشاشة الصغيرة مع بداية القرن الحالى، مثل نجمة الجماهير، أولاد عزام، أيامنا الحلوة، أصحاب المقام الرفيع، حتى كانت آخر أعماله مسلسل البوابة الثانية، ثم توقف وابتعد عن الإخراج منذ عام 2009.

رفض فيلم حائط البطولات

بعد عدة محاولات فشل المخرج على عبد الخالق في الحصول على دعم الدولة لإنتاج فيلم "حائط البطولات" الذي يستعرض الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر، وكانت نسجت حوله العراقيل ورفضه الرئيس السابق مبارك بعد أن تم إبلاغه أن الفريق "محمد على فهمى" هو بطل حرب أكتوبر الحقيقى، مشيرا إلى أنه حاول كثيرا أن يقوم بتسليم الفيلم إلى قطاع الإنتاج فى التليفزيون ورفض القطاع..

المخرج على عبد الخالق

أعلن المخرج على عبد الخالق اعتزاله المجال الفني، قائلا: “الاعتزال جاء نتيجة اختلاف بيئة العمل الفني وبعد أن كان المؤلف والمخرج هم المتحكمين فى أي عمل فنى اصبح الان الممثل هو الذي يقود، ويشترط أسماء الأبطال، الجيل الحالي لن يحب العمل معي”.

وأشار إلى أنه قدم في فيلم "يوم الكرامة" شكل جديد من الأكشن، ولكنه لم ينجح تماما على الرغم من الدعاية الكبيرة له، وفشل الفيلم لأن المشاهد تعود على سينما الساندويتشات ــ على حد وصفه حينها.

الحمد لله أنا فى نعمة

أصيب المخرج على عبد الخالق قبل رحيله بعام بمرض السرطان في أجزاء متعددة من جسده، وزاد عليها إصابته بفيروس كورونا المعروف بـ كوفيد 19 مرتين، كانت نتيجتها تدهور أحواله حتى رحيله في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر عام 2022 ا وهو يردد "الحمد لله أنا في نعمة".

