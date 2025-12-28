الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

33.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة
البورصة
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 33.9  مليار جنيه وفى حين بلغت كمية التداول نحو 2.325 مليون ورقة منفذة على 134 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 42.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.345 مليون ورقة منفذة على 136 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
 واستحوذت الأسهم على 13.33 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 86.67 % خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

