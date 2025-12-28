مورجان ستانلي: 3 مفاجآت يمكن أن تعصف بأسواق 2026 رغم التوقعات المتفائلة

18 حجم الخط

على الرغم من سيطرة التوقعات الإيجابية على نظرة المحللين لسوق الأسهم في عام 2026، حيث يتوقع بنك "مورجان ستانلي" ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 13% بفضل قوة أرباح الشركات، إلا أن البنك حذر في تقرير حديث من ثلاث مفاجآت غير متوقعة قد تقلب موازين الأسواق العالمية.

وجاء في تقرير مورجان ستانلي الذي قاده الاستراتيجي ماثيو هورنباخ: "إن عاما بلا مفاجآت سيكون مفاجأة بحد ذاته"، مبرزا السيناريوهات التالية التي قد تؤثر سلبا.

طفرة إنتاجية بلا نمو في الوظائف

وهو سيناريو يشهد تسارعًا في نمو الإنتاجية الأمريكية يرافقه ضعف في سوق العمل، مما يكبح التضخم والأجور.

وقد يؤدي هذا إلى انخفاض التضخم الأساسي دون المستوى المستهدف 2%، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.

عودة العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات

ويرى مورجان ستانلي أنه بعد عام 2025 الذي شهد ارتفاعا متوازيًا للأسهم والسندات، قد تشهد الأسواق عودة للنمط التقليدي حيث تنخفض الأسهم مع ارتفاع السندات.

ويحدث هذا إذا انخفض التضخم إلى المستهدف أو دونه، لتعود سندات الخزانة كملاذ آمن يحظى بإقبال المستثمرين.

ارتفاع حاد في أسعار السلع والطاقة

يتوقع بنك مورجان ستانلي موجة صعود قوية جديدة لأسعار السلع والطاقة مدفوعة بعوامل مثل ضعف الدولار الأمريكي، وتحفيز الاقتصاد الصيني كأكبر مستهلك عالمي، والطلب المتزايد من صناعات مثل الذكاء الاصطناعي على معادن مثل النحاس والفضة، إضافة إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب الذي سجل مستويات قياسية مؤخرا.

يذكر أن هذه التوقعات تأتي ضمن مشهد عام يتوقع فيه مورجان ستانلي ومعظم محللي وول ستريت عاما مزدهرا آخر للأسهم، لكنها تلفت الانتباه إلى المخاطر الكامنة التي قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والاستثماري في العام المقبل.

