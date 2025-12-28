الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمين عام حزب الله: نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي

نعيم قاسم
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، خلال كلمة له اليوم الأحد: إن مشروع نزع سلاح الحزب هو مشروع إسرائيلي أمريكي.

وفي وقت سابق قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن إسرائيل تواصل العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل إلزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي.

كاتس يوجه رسالة للحكومة اللبنانية

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تنتظر من لبنان الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معتبرًا أن عدم تحرك الحكومة اللبنانية تجاه نزع سلاح حزب الله يعرض المنطقة لمزيد من التوتر ويشكل تهديدًا مستمرًا للأمن في الحدود الشمالية.

تعزيز المراقبة والإجراءات الإسرائيلية للحد من نفوذ حزب الله

وشدد وزير جيش الاحتلال على أن تل أبيب ستبقي على الجاهزية الكاملة على الأرض، وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات التي تهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله العسكري، بما يشمل الضغط الدبلوماسي والمراقبة الميدانية لضمان تقليص تهديدات السلاح غير الشرعي.

في وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين لبنانيين أن الجيش وافق على توثيق جهوده لنزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل.

الجيش اللبناني يوافق على توثيق نزع سلاح حزب الله

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات عقدت في باريس بين قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومبعوثين دوليين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، في إطار مساع تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لنزع سلاح حزب الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن هناك بالفعل مهلة نهائية في 31 ديسمبر. 

نعيم قاسم إسرائيل حزب الله سلاح حزب الله لبنان

الجريدة الرسمية
