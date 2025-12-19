18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين لبنانيين أن الجيش وافق على توثيق جهوده لنزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل.

الجيش اللبناني يوافق على توثيق نزع سلاح حزب الله



وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات عقدت في باريس بين قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومبعوثين دوليين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، في إطار مساع تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لنزع سلاح الحزب.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن هناك بالفعل مهلة نهائية في 31 ديسمبر، موضحا أن مهمة الشركاء الدوليين تتمثل في دعم الجهود اللبنانية للالتزام بهذه المهلة، مشيرا إلى أنه في حال الحاجة إلى تمديدها فسيجري بحث الأمر بين الأطراف المعنية.

وترأس الاجتماعات في باريس المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وشارك فيها المبعوث الأمريكي مورجان أورتاجوس ونظيره السعودي يزيد بن فرحان.

مفاوضات حول نزع سلاح حزب الله

وأضاف كونفافرو أن المسؤولين اتفقوا على ضرورة توثيق التقدم المحرز بشكل جدي، والعمل ضمن إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن وحدات فرنسية من المتوقع أن تشارك في جهود توثيق نزع سلاح حزب الله.

وقال مسؤول رفيع المستوى، إن الوضع شديد الهشاشة ومليء بالتناقضات، مؤكدا أن أي تطور بسيط قد يكون كفيلا بإشعال الأوضاع من جديد.

وأضاف أن الرئيس جوزيف عون لا يرغب في جعل عملية نزع السلاح علنية بشكل كبير، خشية أن يؤدي ذلك إلى استفزاز المجتمع الشيعي في جنوب البلاد وإثارة توترات داخلية.

وكان لبنان قد أقر خطة تقضي بأن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح "حزب الله" في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وذلك بحلول نهاية عام 2025. إلا أن إسرائيل أعربت عن شكوكها بشأن فاعلية الجيش اللبناني في تنفيذ هذه المهمة، في حين رفض "حزب الله" مرارا الدعوات المطالبة بتسليم سلاحه.

