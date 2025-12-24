المكاوي: تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات خطوة استراتيجية للاقتصاد

18 حجم الخط

تدقيق الصادرات والواردات، أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ببروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجهات مصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن البروتوكول يعمل على ضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، لحركة تجارة مصر الخارجية.

أهمية تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات

واكد المكاوى أن تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات، خطوة استراتيجية حاسمة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجهات الأخيرة للدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

حيث إنها تساعد في إنهاء حالة التضارب التي قد تنشأ أحيانا بسبب تعدد جهات الرصد، مثل مصلحة الجمارك، البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

البيانات الدقيقة تساعد على دعم اتخاذ القرار الاقتصادي المستنير

وأشار إلى أن البيانات الدقيقة تساعد أيضا على دعم اتخاذ القرار الاقتصادي المستنير، فعندما تتوفر أرقام دقيقة موحدة تمكن صانع القرار من تحديد الفجوة التجارية بدقة ومعرفة حجم العجز التجاري الفعلي ما يساعد في صياغة سياسات مالية ونقدية ملائمة، وأيضا فى تحديد القطاعات الأكثر نموا بدقة لضمان وصول مساندة الصادرات لمستحقيها الفعليين.

وأضاف: كما ان توحيد البيانات وفق المعايير العالمية مثل تصنيفات الأمم المتحدة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد، علاوة عن جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات واستقرار النقد الأجنبي والصادرات والواردات.



وأوضح أن تدقيق البيانات لـ الصادرات والواردات يساعد أيضا في الربط بين حركة السلع من خلال البيانات الجمركية وحركة الأموال من خلال بيانات البنك المركزي، ما يساهم فى وضع خطط دقيقة لتوفير السيولة الدولارية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

