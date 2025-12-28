رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث مع «الوكالة الفرنسية» تمويل أول سوق جملة عالمي في مصر

18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة المالية، لبحث ومتابعة إجراءات تمويل وإنشاء أول سوق جملة في مصر وفق النماذج العالمية الحديثة.

وشارك في الاجتماع من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية محمد عشماوي، مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي بمكتب الوكالة في مصر، ومن وزارة المالية الدكتور عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، كما حضر من جهاز تنمية التجارة الداخلية كل من كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، وعمرو السماك مدير الإدارة العامة لتطوير وتنمية التجارة الداخلية، وأحمد جودة الباحث بالإدارة العامة للبحوث والدراسات والاستثمار.

ويأتي اللقاء في سياق التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه أسواق الجملة في تنظيم تداول السلع، وتقليل حلقات الوساطة، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما يدعم استقرار السوق المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز مستجدات التعاون المشترك، في ضوء إعلان النوايا الموقع بين حكومتي مصر وفرنسا، والذي يستهدف تمويل تقديم مساعدة فنية لإعداد خطة شاملة لتنمية وتطوير أسواق الجملة في مصر.

كما جرى التأكيد على الاتفاقية الثلاثية الخاصة بتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة «سوماريس» الفرنسية المتخصصة في إدارة أسواق الجملة، والتي تم توقيعها بالتمرير خلال تداعيات جائحة كورونا.

وتناول الاجتماع استعراض نماذج التمويل المقترحة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء سوق الجملة الجديد، حيث أبدت وزارة المالية توافقها المبدئي مع هذه النماذج، بما يمهد لتسريع خطوات التنفيذ وفق آليات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، خلال كلمته، أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية للمشروع، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

ويُعد المشروع خطوة محورية نحو إنشاء شبكة حديثة ومنظمة لأسواق الجملة في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع التجاري وتعزيز قدرة السوق المصري على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.

