تموين الفيوم يحبط محاولة تهريب أسمدة زراعية للسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على السلع المتداولة في أسواق محافظة الفيوم، وتمكنت الحملة من تحرير 26 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية.

نتائج الحملة على محلات الأسمدة الزراعية

وقال  المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة  مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 14 شيكارة سماد يوريا 46% نيتروجين زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي 700 كيلو جرام أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة، محظور تداولها بالأسواق خارج المنافذ الخاصة بالوزارة، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لمتابعة مصانع المحافظة لفحص الشكاوى الواردة للهيئة ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

 

نتائج الحملة على المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الرقابة التموينية شنت حملة علي المخابز البلدية والسياحية، تمكنت من تحرير23 للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، مخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات.

تحرير 81 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 41 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدي والسياحي بالفيوم

 كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

