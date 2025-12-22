كرة السلة، موعد قمة الأهلي والزمالك الليلة في دوري السوبر

18 حجم الخط

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره نادي الزمالك، في الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ8 مساء.

ومن المنتظر أن يواجه اليوم أيضا فريق سموحة نظيره المصرية للاتصالات، فيما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة، ويلعب الاتحاد السكندري أمام بتروجت في تمام السادسة مساء.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السوبر، بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، والذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.

موعد نهائي كأس السوبر رحال

وعلى جانب آخر، يقام نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري لرجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بالغردقة.

وتراجع اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عن إقامة نهائي كأس السوبر المصري رجال على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد اعتراض الأهلي.

