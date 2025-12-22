الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، موعد قمة الأهلي والزمالك الليلة في دوري السوبر

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو
18 حجم الخط

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره نادي الزمالك، في الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ8 مساء.

ومن المنتظر أن يواجه اليوم أيضا فريق سموحة نظيره المصرية للاتصالات، فيما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة، ويلعب الاتحاد السكندري أمام بتروجت في تمام السادسة مساء.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السوبر، بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، والذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.

موعد نهائي كأس السوبر رحال

وعلى جانب آخر، يقام نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري لرجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بالغردقة.

وتراجع اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عن إقامة نهائي كأس السوبر المصري رجال على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد اعتراض الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلي الزمالك دوري السوبر لكرة السلة المصرية للاتصالات

مواد متعلقة

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سبورتنج في نهائي كأس السوبر لسيدات كرة السلة

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

اجتماع طارئ في اتحاد كرة السلة لبحث أزمة نهائي دوري المرتبط

اتحاد كرة السلة يعلن إلغاء مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري المرتبط

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads