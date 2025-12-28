غرفة عمليات الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة للتصويت بالدوائر الـ19 الملغاة

18 حجم الخط

واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اليوم، أعمالها في متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ19 التي صدر قرار بإلغائها، وذلك في إطار متابعة تنظيمية دقيقة لسير العملية الانتخابية.

متابعة جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة

وشهدت غرفة العمليات حضور عدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار تنسيق متكامل لرصد مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

الالتزام بسير العملية الانتخابية

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن متابعة غرفة العمليات تستهدف ضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة، ورصد سير العملية الانتخابية بما يكفل حقوق الناخبين، ويعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية.

متابعة مؤسسية تعتمد على تقارير منتظمة من فرق الرصد

وأشار حزب الشعب الجمهوري، إلى أن غرفة العمليات المركزية تواصل أعمالها وفق منظومة متابعة مؤسسية تعتمد على تقارير منتظمة من فرق الرصد، بما يضمن توثيق مجريات التصويت داخل اللجان بصورة دقيقة، والتعامل مع أي ملاحظات يتم تسجيلها في إطار القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

استقرارًا عامًا في سير العملية الانتخابية داخل غالبية اللجان

وأكد الشعب الجمهوري، أن المتابعة المبدئية لليوم الثاني أظهرت استقرارًا عامًا في سير العملية الانتخابية داخل غالبية اللجان، وانتظام الإجراءات المتبعة.

تقرير لعرض تفاصيل سير الانتخابات في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

وأعلنت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري، أن ما يتم رصده سيُدرج ضمن التقرير الختامي لغرفة العمليات، والذي سيتضمن عرضًا موضوعيًا للوقائع والملاحظات ذات الصلة، دعمًا لمسار انتخابي منضبط يعكس الإرادة الحرة للناخبين.

