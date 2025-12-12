أسعار زينة وهدايا الكريسماس في درب البرابرة.. بابا نويل يبدأ من 25 جنيهًا والشجرة بـ 15.. والمحال تطرح منتجات جديدة لموسم 2026

18 حجم الخط

مع اقتراب نهاية العام واستعداد العالم لاستقبال عام جديد، بدأت منطقة العتبة، وتحديدًا شارع «درب البرابرة» الشهير بوسط القاهرة، في ارتداء ثوب الاحتفال مبكرًا.

تتحول المحلات التجارية في هذا التوقيت من كل عام إلى كرنفال من الألوان المبهجة، حيث يطغى اللون الأحمر والأخضر والذهبي على المشهد، معلنة عن طرح مستلزمات وهدايا الكريسماس لعام 2026.

وفي جولة ميدانية لرصد حركة البيع والشراء وأسعار الهدايا هذا العام، التقينا بـ «عمر»، أحد أبرز بائعي الهدايا ومستلزمات الكريسماس في منطقة العتبة ودرب البرابرة، الذي كشف لنا عن خريطة الأسعار الكاملة، وحجم الإقبال، ومدى تأثر السوق بالمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الجميع وتناسب كافة الشرائح.

مملكة «بابا نويل».. خيارات متعددة وأسعار تبدأ من 25 جنيهًا

يحتل «بابا نويل» صدارة المشهد كأهم أيقونة للاحتفال بالعام الجديد، وعن أسعاره هذا العام يوضح «عمر» أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأشكال والأحجام لترضي كافة الأذواق والميزانيات.

ففي قسم الهدايا، يبدأ سعر «دبدوب بابا نويل» التقليدي من أسعار اقتصادية للغاية، حيث تتوفر أحجام صغيرة ومتوسطة بسعر 25 جنيهًا، و30 جنيهًا، و40 جنيهًا، وتتدرج الأسعار صعودًا مع زيادة الحجم لتصل إلى 250 جنيهًا للحجم الكبير، مما يتيح للأسر شراء هدايا رمزية للأطفال بأسعار زهيدة.

أما بالنسبة للدمى الأكثر تطورًا، فقد أشار «عمر» إلى وجود «بابا نويل المتحرك» الذي يضفي بهجة خاصة بصوته وحركته، حيث يبدأ سعره من 275 جنيهًا ويصل إلى 1700 جنيه للأحجام الكبيرة جدًا التي تستخدم غالبًا في ديكورات المنازل الواسعة أو المحلات التجارية.

كما شهد موسم 2026 ظهور أشكال جديدة ومبتكرة، حيث طرحت المحلات «بابا نويل سوست يدوي» بشكل جديد ومميز، ويبدأ سعره أيضًا من 275 جنيهًا. ولمن يبحث عن قطع ديكور صغيرة للمكاتب أو الأرفف، يتوفر «بابا نويل ديكور حجم صغير» بسعر 75 جنيهًا فقط.

الديكورات المضيئة.. الغزلان والبلورات

لا تكتمل بهجة الكريسماس بدون شجرة الميلاد والزينة المحيطة بها. وفي هذا السياق، استعرض «عمر» أسعار الديكورات المختلفة، مشيرًا إلى أن شجر الكريسماس الحجم الصغير (ديكور) يبدأ من أسعار رمزية جدًا هي 10 جنيهات و15 جنيهًا للحجم الأكبر قليلًا، وهو ما يناسب تزيين الطاولات والمساحات الضيقة.

كما طرحت المحلات بديلًا عصريًا للشجرة التقليدية وهو «البرج»، الذي يستخدم مثل الشجر في التزيين ويبلغ سعره 750 جنيهًا.

وبالنسبة لعشاق التفاصيل الفاخرة، تتوافر مجسمات «الغزلان» بأحجام مختلفة، حيث تبدأ أسعارها من 180 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيه للأحجام الكبيرة التي توضع عادة في مداخل الفنادق أو المنازل الفخمة. أما «البلورات» السحرية التي يعشقها الكبار والصغار، فتبدأ أسعارها هذا العام من 125 جنيهًا. ولإضفاء لمسة جمالية على الحوائط والأشجار، يباع فرع الزينة بسعر 10 جنيهات فقط.

إكسسوارات وهدايا تذكارية.. البهجة في التفاصيل الصغيرة

لم يغفل تجار درب البرابرة الهدايا البسيطة والإكسسوارات التي يقبل عليها الشباب والأطفال للاحتفال ليلة رأس السنة. حيث أوضح «عمر» أن "شراب الهدايا" الشهير يتراوح سعره بين 20 جنيهًا و35 جنيهًا.

كما تتوفر تشكيلة واسعة من الإكسسوارات الشخصية، حيث يبلغ سعر "التوكة" 20 جنيهًا، وكذلك "النظارة" الاحتفالية بسعر 20 جنيهًا. وللاحتفال بقدوم العام الجديد، تم طرح "طاقية بابا نويل بتنور" مكتوب عليها 2026 بسعر 20 جنيهًا للقطعة، وهي من أكثر المنتجات رواجًا بين الشباب.

وبالنسبة للتجار أو من يرغبون في شراء كميات للتوزيع، أوضح «عمر» أن هناك عروضًا خاصة، مثل "الميداليات" التي تباع بالدسته (12 قطعة) بسعر 135 جنيهًا، وكذلك "ماسك وجه بابا نويل" الذي يباع بالدسته بسعر 25 جنيهًا فقط، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا للحفلات المدرسية وأعياد الميلاد.

استقرار الأسعار ومؤشرات الإقبال.. المستورد والمحلي

وفي ختام حديثه، تطرق «عمر» إلى الجانب الاقتصادي الذي يشغل بال الكثيرين، وهو "زيادة الأسعار". وبنبرة مطمئنة، أكد عمر أن هذا العام يشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث أن نسبة الزيادة في المنتجات المستوردة لا تتعدى الـ 2% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهي نسبة طفيفة جدًا، بينما المنتج المصري سعره ثابت ولم يشهد أي تغيير، مما يشجع على شراء المنتج المحلي.

وحول حركة البيع والشراء وتوقيتات الذروة، يقول «عمر»: "الإقبال يزداد بشكل ملحوظ وكبير بداية من منتصف شهر 12 (ديسمبر)، حيث تبدأ الأسر المصرية في النزول لشراء احتياجات الاحتفال". وأضاف موضحًا طبيعة المبيعات في الوقت الحالي: "أما الآن، فالمبيعات تكون بالأكثر للفنادق التي تجهز ديكوراتها مبكرًا، وكذلك التجار الذين يشترون بضائعهم استعدادًا للموسم".

ويثبت "درب البرابرة" مجددًا أنه الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الفرحة بأسعار تناسب الجميع، مستعدًا لاستقبال عام 2026 بمزيج من البهجة والاستقرار.

