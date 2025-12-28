المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع

18 حجم الخط

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة مع إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل منع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق.

في غضون ذلك، قال مفوض وكالة الأونروا اليوم الأحد: إن سكان غزة يعيشون في خيام بالية مغمورة بالمياه، بينما لا تصل المساعدات بالكمية المطلوبة، وذلك وفقا لـ «الشرق ـ بلومبرج».

أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة جرّاء سقوط أمطار غزيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن منخفضا جويا يضرب خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتداولت مواقع فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح آثار المنخفض الجوي الذي يضرب غزة والمنطقة.

وكانت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان ضربا قطاع غزة في 12 ديسمبر، قد تسببا بوفاة 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية لمنازل وسقوط جدران، وغرق واسع للخيام في مناطق عدة من قطاع غزة.

أكثر من مليوني فلسطيني مكتظون في أقل من نصف مساحة غزة

وتقول الأمم المتحدة في أحد تقاريرها بنوفمبر: إن أكثر من مليوني فلسطيني "مكتظون الآن في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، بينما يفتقر معظم النازحين إلى مواد الإيواء الكافية لحمايتهم من الأمطار والرياح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الثاني عشر من ديسمبر من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ، مؤكدة أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

