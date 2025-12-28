أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة جرّاء سقوط أمطار غزيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن منخفضا جويا يضرب خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

#عاجل | غرق عدد كبير من خيام النازحين بمناطق مختلفة من قطاع غزة؛ جرّاء الأمطار الغزيرة خلال المنخفض الجوي.#غزة_تغرق pic.twitter.com/F76NWjr7rI — rawda elkassem (@rawdaelkassem) December 27, 2025

وتداولت مواقع فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح آثار المنخفض الجوي الذي يضرب غزة والمنطقة.

وكانت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان ضربا قطاع غزة في 12 ديسمبر، قد تسببا بوفاة 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية لمنازل وسقوط جدران، وغرق واسع للخيام في مناطق عدة من قطاع غزة.

مشاهد توثق تطاير وانهيار خيام النازحين في قطاع غزة تزامنا مع دخول المنخفض الجوي الجديد واستمرار منع الاحتلال لدخول الكرافانات. pic.twitter.com/8wO63XV7GW — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) December 27, 2025

وتقول الأمم المتحدة في أحد تقاريرها بنوفمبر، إن أكثر من مليوني فلسطيني "مكتظون الآن في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، بينما يفتقر معظم النازحين إلى مواد الإيواء الكافية لحمايتهم من الأمطار والرياح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

قطاع غزة الآن..



خيام تتطاير وأخرى تغرق؛ جراء المنخفض الجوي. pic.twitter.com/8scZiJHzuz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 27, 2025

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الثاني عشر من ديسمبر من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ، مؤكدة أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71266، و171219 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس".

