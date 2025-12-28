الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)

خيام النازحين تتطاير
خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة جرّاء سقوط أمطار غزيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن منخفضا جويا يضرب خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتداولت مواقع فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح آثار المنخفض الجوي الذي يضرب غزة والمنطقة.

وكانت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان ضربا قطاع غزة في 12 ديسمبر، قد تسببا بوفاة 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية لمنازل وسقوط جدران، وغرق واسع للخيام في مناطق عدة من قطاع غزة.

وتقول الأمم المتحدة في أحد تقاريرها بنوفمبر، إن أكثر من مليوني فلسطيني "مكتظون الآن في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، بينما يفتقر معظم النازحين إلى مواد الإيواء الكافية لحمايتهم من الأمطار والرياح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الثاني عشر من ديسمبر من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ، مؤكدة أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

 

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71266، و171219 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل اعلام فلسطينية خيام النازحين قطاع غزة سقوط أمطار غزيرة مواصي خان يونس إسرائيل حركة حماس

الأكثر قراءة

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم في فيصل

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads