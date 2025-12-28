رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

18 حجم الخط

بعث المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر قيادةً وشعبًا بموفور الصحة والعافية، وأن يكون العام الجديد عام خير وبركة، يشهد مزيدًا من التقدم والازدهار والمحبة والإخاء، وينعم فيه الوطن بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب تصريحات المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، اختتم المستشار الدكتور حسين مدكور تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر من كل سوء.

