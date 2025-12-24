محمود كارم: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل من حقوق الإنسان

18 حجم الخط

أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وأحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة القائمة على العدالة والمساواة وعدم التمييز.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته في احتفالية «التمكين حق»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن ملف ذوي الإعاقة حظي باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتقلت فيه الدولة من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة والتمكين الشامل.

حقوق ذوي الإعاقة

وأوضح «كارم» أن دستور 2014 كرس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح، وتوج ذلك بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يعد من أكثر القوانين شمولًا في المنطقة، مؤكدًا أن إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة شكل نقطة تحول مهمة في إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لهم.

وأشار رئيس المجلس إلى جهود الدولة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وتفعيل نسبة الـ5% في التعيينات، إلى جانب دعم التعليم الدامج، وتطوير الخدمات الصحية والتأهيلية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادرات الصحية القومية.

وشدد «كارم» في ختام كلمته على أن ما تحقق يؤكد أن بناء الإنسان المصري هو جوهر الجمهورية الجديدة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذا البناء، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان تمكينهم الكامل وترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية.

