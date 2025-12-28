طب قصر العيني تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات الطبية لتطوير برنامج بكالوريوس الجراحة

18 حجم الخط

استضافت كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة اجتماع لجنة قطاع الدراسات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة الأسبق، وبمشاركة الدكتور علي صادق صابور، أمين لجنة قطاع الدراسات الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة من أعضاء هيئة التخطيط، وعمداء كليات الطب بجمهورية مصر العربية، ومديري برامج بكالوريوس الطب والجراحة بمرحلة البكالوريوس، ومدربي برامج الامتياز (التدريب الإجباري)، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب مرحلة البكالوريوس وطلاب سنة الامتياز من كلية طب قصر العيني.

وجاءت الاستضافة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في إطار الدور الذي تقوم به الكلية في دعم جهود التطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبي، وتعزيز التواصل بين لجنة القطاع وكليات الطب والطلاب.

مناقشة اللائحة الاسترشادية لكليات القطاع الطبي

وافتُتحت أعمال الجلسة بكلمة الدكتور أشرف حاتم، أكد خلالها أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو استعراض ومناقشة اللائحة الاسترشادية لكليات القطاع الطبي، وتقييم آليات تطبيقها، من خلال الاستماع المباشر إلى عمداء الكليات، ومديري البرامج، ومدربي الامتياز، والطلاب، بما يسهم في الوقوف على الإيجابيات والتحديات، والعمل على تطوير اللائحة وتحسين آليات تنفيذها بما يخدم مصلحة الطالب وجودة التعليم الطبي.

كما أكد الدكتور علي صادق صابور، في كلمته الافتتاحية، حرص لجنة قطاع الدراسات الطبية على المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وتعزيز الحوار المستمر مع كليات الطب والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل مساحة حقيقية للنقاش المشترك، ويهدف إلى دعم منظومة التعليم والتدريب الطبي.

وتضمنت أعمال الجلسة استعراض أنشطة لجنة متابعة ودعم برنامج بكالوريوس الطب والجراحة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، حيث تناول العرض نتائج تقييم تطبيق برنامج (5 + 2) بكليات الطب المختلفة، وما أسفر عنه من ملاحظات تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية، إلى جانب استعراض الدليل الإرشادي الموحد للتدريب الإكلينيكي، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتوصيات المراجعين الخاصة بالتدريب العملي.

آليات متابعة نظم تقييم الطلاب بكليات الطب

كما شمل الاستعراض آليات متابعة نظم تقييم الطلاب بالكليات، ورصد التحديات المرتبطة بتطبيقها، والجهود المبذولة في تقديم الدعم الفني والعلمي، وتنظيم ورش العمل والندوات وفقًا لنتائج تقييم الاحتياجات الفعلية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الطبي.

نموذج موحد لدعم التدريب الإجباري لأطباء الامتياز

وفيما يتعلق بمرحلة التدريب الإجباري (الامتياز)، ناقشت اللجنة آليات متابعة تطبيق البرنامج، وإعداد نموذج موحد لدعم التدريب الإجباري، وتدريب المراجعين على آليات تطبيقه، إلى جانب سبل التنسيق مع كليات الطب لدعم منظومة التدريب الإلزامي، وتقييم مدى الالتزام بأدوات التقييم المعتمدة.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا جمع بين رئيس اللجنة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التخطيط، ومديري البرامج، ومدربي الامتياز، إلى جانب حوار مباشر مع طلاب مرحلة البكالوريوس وطلاب سنة الامتياز، استمعت خلاله اللجنة إلى آرائهم وملاحظاتهم، في إطار يهدف إلى الوقوف على الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بتطبيق اللائحة الاسترشادية لكليات القطاع الطبي في مصر، والبناء على نقاط القوة ومعالجة التحديات، بما يسهم في تطويرها وتحسين آليات تنفيذها.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام لجنة قطاع الدراسات الطبية وكليات الطب المصرية بالعمل المشترك والتقييم المستمر والتطوير المنهجي لمنظومة التعليم والتدريب الطبي، بما يضمن إعداد أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارة العملية، وقادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم المهنية والإنسانية، ودعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.