أخبار مصر

طب قصر العيني توصي بدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي

جلسة الذكاء الاصطناعي
جلسة الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، فيتو
أوصت كلية طب قصر العيني بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم الطبي بصورة مسؤولة ومنضبطة، مع مراعاة القيم الأخلاقية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التقني وجودة التعليم والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي»، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بـجامعة القاهرة

وتناولت الجلسة الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الطبي، وكيف يمكن أن يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تكاملًا وابتكارًا، تُسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التحول الرقمي في الرعاية الصحية. 

كما استعرضت المشاركات إطار "هرم التأثير"، وهو نموذج عملي لتحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقييمها داخل المجال التعليمي والطبي.

 

وناقشت آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب الإكلينيكي والتقييم السريري، ودوره في رفع كفاءة الطلاب وتحسين مخرجات التعليم، مع تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس على تصميم برامج تعليمية ذكية قائمة على التحليل والتطوير المستمر.

شارك في الجلسة كل من: الدكتورة نادية بدراوي، أستاذة طب الأطفال بكلية الطب، قصر العيني، والدكتورة مروة مصطفى، أستاذة طب الأسرة بكلية الطب، والدكتورة ريم حمدي، أستاذة أمراض الروماتيزم بكلية الطب.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم والبحث العلمي، وترسيخ مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة علمية تعمل على تطوير التطبيقات الذكية في التعليم الطبي والابتكار الأكاديمي.

الجريدة الرسمية