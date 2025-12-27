لأول مرة بالمستشفيات الجامعية، تزويد قصر العيني بوحدة متخصصة لتشخيص الأورام

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن قصر العيني أصبح أول مستشفى جامعي في مصر مزودًا بجهاز Idylla للتشخيص الجزيئي، وذلك خلال اليوم العلمي الذي نظمه قسم الباثولوجي برئاسة الدكتورة هالة نجيب حسني.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسام صلاح أن اقتناء الجهاز لا يمثل مجرد إضافة تقنية، بل هو جزء من رؤية متكاملة لتطوير منظومة التشخيص والعلاج، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء أول وحدة متخصصة لجهاز Idylla داخل قصر العيني، تضم أساتذة وأطباء وإداريين مدربين، بما يضمن الاستدامة العلمية والتشغيلية للوحدة، ويعظم الاستفادة منها في خدمة المرضى والبحث العلمي.

معلومات عن جهاز Idylla أحدث تقنيات التشخيص الجزيئي للأورام

ويُعد جهاز Idylla من أحدث تقنيات التشخيص الجزيئي، حيث يُحدث نقلة نوعية في التعامل مع أورام الرئة، والقولون، والثدي، عبر تقديم نتائج دقيقة في أقل من ثلاث ساعات، بما يتيح قرارات علاجية أسرع وأكثر دقة، خاصة في الحالات الحرجة.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة هالة نجيب حسني عن بدء أول تسجيل رسالة دكتوراه باستخدام جهاز Idylla بالفعل، لحالة تعاني من سرطان الرئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة حقيقية لربط البحث العلمي بالخدمة الطبية، وتعكس حرص قصر العيني على أن يكون البحث العلمي موجَّهًا لخدمة المرضى بصورة مباشرة وفعالة.

وأضافت أنه من ضمن الأفكار الأساسية لرئاسة الدكتور حسام صلاح هو الربط بين الأقسام المختلفة للكلية، وأن جهاز Idylla سيعمل كشبكة تربط قسم الباثولوجي بجميع أقسام الكلية.

وأوضحت أن الأورام داخل التخصصات تتنوع وتختلف، وهذا التنوع يتطلب سرعة في التشخيص واتخاذ القرار العلاجي، ما يجعل وجود الجهاز أمرًا ضروريًا لتسهيل الربط بين التشخيص الجزيئي لكل حالة وبين القسم المختص بها، بما يضمن تقديم علاج دقيق وسريع لكل مريض، ويعكس شبكة متصلة من التعاون بين الأقسام المختلفة.

تحول استراتيجي في منهجية تشخيص الأورام

وأكدت رئيس قسم الباثولوجي أن إطلاق الجهاز، والتمهيد لافتتاح أول وحدة متخصصة للطب الدقيق (Precision Medicine) داخل القسم وقصر العيني، يمثل تحولًا استراتيجيًا في منهج التشخيص، حيث يقوم الطب الدقيق على تحليل كل حالة على حدة، وتقديم تشخيص وعلاج مُخصصين وفق الخصائص الجزيئية لكل مريض.



وشهد اللقاء العلمي، الذي جاء تحت عنوان «Precision Medicine… مستقبل الرعاية الصحية»، وحظي اللقاء بإشادة واسعة من الحضور باعتباره خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة في مسار الطب التشخيصي داخل قصر العيني، ودليلًا واضحًا على مواكبته لأحدث التوجهات الطبية عالميًا.

وحضر اللقاء الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب حضور الدكتور محسن مختار رئيس قسم الأورام، الدكتورة وفاء المتناوي أستاذة الأورام، الدكتورة نعمت قاسم أستاذ المناعة بقسم الأورام، الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الأورام، الدكتورة لبنى صدقي أستاذ بقسم الأورام، الدكتور عزت صفوت أستاذ الأورام، الدكتور شادي آليا أستاذ الباثولوجي، الدكتورة بدوية بيومي، الدكتورة نعيمة مرعي، الدكتورة دلال علوي، الدكتورة دينا عمر، الدكتورة سحر عبد الحميد، وعدد من الطلاب.

ويؤكد هذا الإنجاز أن قصر العيني لا يكتفي بامتلاك التكنولوجيا، بل يصنع منظومة علمية متكاملة حولها، تضع المريض في قلب التطور، وتُرسخ مكانته كمركز جامعي رائد في التشخيص المتقدم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

