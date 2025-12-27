عميد طب قصر العيني: الانتهاء من إنشاء أول وحدة متخصصة لجهاز Idylla

السبت 27 ديسمبر 2025
 أعلن الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن قصر العيني أصبح أول مستشفى جامعي في مصر مزودًا بجهاز Idylla للتشخيص الجزيئي.

جاء ذلك خلال اليوم العلمي الذي نظمه قسم الباثولوجي بالكلية برئاسة الدكتورة هالة نجيب حسني.

وأكد صلاح أن اقتناء الجهاز لا يمثل مجرد إضافة تقنية، بل هو جزء من رؤية متكاملة لتطوير منظومة التشخيص والعلاج.

إنشاء أول وحدة متخصصة لجهاز Idylla بقصر العيني 

وكشف عن الإنتهاء من إنشاء أول وحدة متخصصة لجهاز Idylla داخل قصر العيني، تضم أساتذة وأطباء وإداريين مدربين، بما يضمن الاستدامة العلمية والتشغيلية للوحدة، ويعظم الاستفادة منها في خدمة المرضى والبحث العلمي.

ويُعد جهاز Idylla من أحدث تقنيات التشخيص الجزيئي، حيث يُحدث نقلة نوعية في التعامل مع أورام الرئة، والقولون، والثدي، عبر تقديم نتائج دقيقة في أقل من ثلاث ساعات، بما يتيح قرارات علاجية أسرع وأكثر دقة، خاصة في الحالات الحرجة.

وشهد اللقاء العلمي، الذي جاء تحت عنوان «Precision Medicine… مستقبل الرعاية الصحية»، حضور الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بجانب حضور الدكتور محسن مختار رئيس قسم الأورام، الدكتورة وفاء المتناوي أستاذة الأورام، الدكتور نعمت قاسم أستاذ المناعة بقسم الأورام، الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الأورام، الدكتورة لبنى صدقي أستاذ بقسم الأورام، الدكتور عزت صفوت أستاذ الأورام، الدكتور شادي آليا أستاذ الباثولوجي، الدكتورة بدوية بيومي، الدكتورة نعيمة مرعي، الدكتورة دلال علوي، الدكتورة دينا عمر، الدكتورة سحر عبد الحميد،و عدد من الطلاب.

