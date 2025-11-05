بدء تصوير فيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT يناير 2026

الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أعلن المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، عن موعد بدء تصوير فيلمه الجديد WHAT HAPPENS AT NIGHT، والذي يلعب بطولته كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والممثلة جينيفر لورانس.

وأوضح مارتن في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من معظم التحضيرات الخاصة بفيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الفعلي للفيلم  خلال شهر يناير 2026. 

نصيحة مارتن سكورسيزي لـ ليوناردو دي كابريو قبل تصوير فيلمهما الجديد

كشف الممثل ليوناردو دي كابريو، أن المخرج مارتن سكورسيزي، نصحه بإعادة مشاهدة فيلم هيتشكوك الشهير VERTIGO، استعدادًا لتصوير فيلمهما الجديد WHAT HAPPENS AT NIGHT.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية،: "أعمل على فيلم جديد، يكون فيه VERTIGO مرجعًا، هل هي شبح أم ليست شبحًا؟ هل هي موجودة أو لا".

أعلن رسميا اختيار المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والنجمة جينيفر لورانس، لتجسيد دور البطولة في فيلمه الجديد، الذي يعمل على تحضيره حالا.

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، مقتبس من رواية WHAT HAPPENS AT NIGHT، والتي تدور أحداثها حول زوجين أمريكيين، يسافران إلى بلدة أوروبية صغيرة، حيث يواجهان مجموعة من الشخصيات الغامضة وتجعلهم يواجهون حقيقة انفسهم.

نتفليكس وآبل وأمازون ووارنر برذرز يتنافسون على حقوق توزيع فيلم مارتن سكورسيزي

وتتنافس كل من شركات نتفليكس، وآبل، وأمازون، ووارنر برذرز، على حقوق توزيع فيلم الجريمة الجديد للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والذي سيضم نخبة من النجوم.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تفوز إحدى منصات البث الكبرى بالمزايدة، حيث يُرجح أن يكون العرض الأعلى من نصيب أحد خدمات البث.

ليوناردو دي كابريو: مارتن سكورسيزي كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم

كشف  الممثل ليوناردو دي كابريو، عن رغبته في العمل دائما مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: “العمل الدائم مع مارتن سكورسيزي هبةٌ عظيمة، إنه كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم”.

