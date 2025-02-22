السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نتفليكس وآبل وأمازون ووارنر برذرز يتنافسون على حقوق توزيع فيلم مارتن سكورسيزي

مارتن سكورسيزي، فيتو
مارتن سكورسيزي، فيتو

تتنافس كل من شركات نتفليكس، وآبل، وأمازون، ووارنر برذرز، علي حقوق توزيع فيلم الجريمة الجديد للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم دواين جونسون وليوناردو دي كابريو وإميلي بلانت. 

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تفوز إحدى منصات البث الكبرى بالمزايدة، حيث يُرجح أن يكون العرض الأعلى من نصيب أحد خدمات البث،

مارتن سكورسيزي يختار ليوناردو دي كابريو لبطولة فيلمه الجديد

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد.

وذكرت التقارير، أن مارتن سكورسيزي، يعمل على التحضير لفيلم جديد، سيكون من بطولة كل من دواين جونسون، وليوناردو دي كابريو، وإميلي بلانت.

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وأوضحت التقارير الصحفية، أن فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، سينتمي لنوعية أفلام الإثارة والجريمة، وأنه سيكون مزيج بين فيلم THE DEPARTED، وفيلم GOODFELLAS.

قصة فيلم مارتن سكورسيزي

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد، حول زعيم عصابة طموح، يقاتل منظمات إجرامية، من أجل السيطرة على العالم السفلي، في جزر هاواي.

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