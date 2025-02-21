الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

دواين جونسون وليوناردو
دواين جونسون وليوناردو دي كابريو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد.

مارتن سكورسيزي يختار ليوناردو دي كابريو لبطوله فيلمه الجديد

وذكرت التقارير، أن مارتن سكورسيزي، يعمل علي التحضير لفيلم جديد، سيكون من بطولة كل من دواين جونسون، وليوناردو دي كابريو، وإميلي بلانت.

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وأوضحت التقارير الصحفية، أن فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، سينتمي لنوعية أفلام الإثارة والجريمة، وأنه سيكون مزيج بين فيلم THE DEPARTED، وفيلم GOODFELLAS.

قصة فيلم مارتن سكورسيزي

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد، حول زعيم عصابة طموح، يقاتل منظمات إجرامية، من أجل السيطرة على العالم السفلي، في جزر هاواي.

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