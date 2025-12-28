حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحقيق الأمن الغذائي

18 حجم الخط

شهد عام 2025 نجاحات ملموسة في ملفات الأمن الغذائي والتحول الرقمي في القطاع الزراعي وتعظيم الموارد والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وترصد فيتو أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي عام 2025

- شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مايو 2025 حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا).

العقيد بهاء الغنام يستعرض تطورات مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية

وألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضًا تطورات مشروع مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح ٤،٥ مليون فدان، بما في ذلك اضافة ٨٠٠ ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر ٢٠٢٥، ليصبح إجمالي الاراضي القابلة للزراعة في مصر ١٣،٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التي تبلغ سنويا حوالي ٢٠ مليار دولار.

تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

- كما تطرقت الكلمة إلى جهود الجهاز في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة في الأراضي التابعة له، وقيام الجهاز بطرح ٣٠٪؜ من أسهم الشركات التابعة له في البورصة لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، أخذا في الاعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز في المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ حوالي ١٠٠ مليار جنية سنويًا.

كما تم استعراض نشاط الجهاز في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وإنشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات وآخر للأعلاف.

ملفات الأمن الغذائي التحول الرقمي

- عام 2025 شهد نجاحات ملموسة في ملفات الأمن الغذائي التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتعظيم الموارد والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

ملف الصادرات الزراعية المصرية

- الطفرة غير المسبوقة في ملف الصادرات الزراعية المصرية، وحققت هذا العام رقما قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت حوالي 9 ملايين طن هذا العام مدفوعة بفتح 25 سوقا خارجية جديدة بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز التنافسية صادراتها الزراعية في الخارج والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم.

- إجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير هذا العام قد بلغت نحو و6،450 مزرعة ومحطة تصديرية بمساحة 695 ألف فدان الأمر الذي عزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 405 سلع زراعية إلى نحو 167 دولة حول العالم.

- القطاع الزراعي حقق هذا العام أرقام قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، تشمل: بيض المائدة والألبان الطازجة: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، فضلا عن اللحوم البيضاء بنسبة 97% (بإنتاج حوالي 2.4 مليون طن)، إضافة إلى الأسماك، حيث تم تحقيق 93.5% من الاحتياجات المحلية.

التحول الرقمي

- فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والإرشاد الزراعي، حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة "كارت الفلاح"، كما بلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع، ذلك بالإضافة إلى الجهود الإرشادية المكثفة والتي استهدفت تيم الدعم الفني للمزارعين على مستوى الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية والحديثة لهم، حيث شملت تنفيذ أكثر من 33 ألف ندوة و19 ألف حقل إرشادي.

ترشيد استخدام المياه وتطوير النظم الزراعية

- على صعيد الممارسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتطوير النظم الزراعية، فقد تم التوسع في الممارسات المرشدة للمياه على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليون فدان، من بينها زراعة 813 ألف فدان بنظام المصاطب، بالإضافة إلى إجراءات عمليات التسوية باليزر وتحسين الأراضى لمساحة إجمالية 107 آلاف فدان، كما تم الانتهاء من تطهير 8،094 كم من المراوي والمساقي، وإنشاء 1،720 بئر وخزان لحصاد الأمطار في سيناء ومطروح.

- تم تنفيذ حملات مكافحة الآفات لحماية الثروة النباتية، حيث بلغت إجمالي المساحة المعالجة ضد الآفات والحشائش حوالي 292،922 فدانًا، فضلًا عن 6 ملايين فدان إجمالي المساحة التي تم معالجتها ضد القوارض.

اكتفاء ذاتي كامل من بيض المائدة والألبان و97% من اللحوم البيضاء

- جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث، بلغ حجم القطيع 8.6 مليون رأس ماشية، مع تقديم تمويلات للمشروع القومي لاحياء البتلو، لدعم صغار المربين، والتي تجاوزت حتى الآن 10 مليارات جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 522.5 ألف رأس ماشية.

- تم خلال عام 2024- 2025، إصدار نحو 13،092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة، لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 6،052 تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير.

- تم خلال هذا العام أيضا، تقديم أكثر من 35 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة الى إتمام 1.4 مليون جرعة تلقيح اصطناعي، تهدف إلى إدخال سلالات ذات إنتاجية عالية لدى صغار المربين، كذلك تنفيذ أكثر من 6000 قافلة بيطرية مجانية جابت قرى ونجوع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني والطبي المباشر.

نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

- نجحت جهود المراكز البحثية، في استنباط وتسجيل 17 صنفًا وهجينًا جديدًا تضمن أعلى معدلات الإنتاج للفدان، ذلك بالإضافة إلى نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل 33 صنفًا جديدًا، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير منتج محلي بجودة عالمية، لافتا فتا إلى نجاح الوزارة في توفير ما يزيد عن 54،338 طن من التقاوي عالية الإنتاجية، والتي تم انتقاؤها وفق أحدث المعايير العلمية لضمان مقاومة الآفات والتكيف مع التغيرات المناخية.

- تم لأول مرة إطلاق جوائز مركز البحوث الزراعية الثلاثة، التقديرية والتشجيعية والتفوق، مشيرا الى مواصلة الوزارة ريادتها في مجال البحث العلمي الزراعي، بنشر 1،450 بحثًا دوليًا وتواجد 131 باحثًا مصريًا ضمن التصنيفات الدولية المرموقة، كما حصل مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني في تصنيف "سيماجو" لعام 2025.

