من مشروع مستقبل مصر، 13 رسالة مهمة من السيسي للمصريين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- البنية الأساسية للزراعة تتمثل في الطاقة وشبكة الطرق

- بدون التمويل لن يتم تنفيذ أي مشروع

-المشروعات الزراعية توفر فرص عمل ضخمة

- يدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الزراعية

- نبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية للزراعة تكلفة الفدان تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه

- لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر

- مصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه

- نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها

- يطالب بالحفاظ على البيئة بالبحيرات وإستخدام أساليب علمية في صيد الأسماك في مصر

- إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها

- نهدف من تطوير البحيرات المصلحة

- مشروعات السكك الحديدية ستصل طابا والعريش

- نسعى إلى ربط المحافظات بأجهزة الحكومة من خلال الميكنة الكاملة



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