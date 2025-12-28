الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل تشغيله رسميا، تعرف على مميزات مونوريل شرق النيل

مونوريل
مونوريل
18 حجم الخط

تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمي للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير المقبل.

مميزات مونوريل شرق النيل 

ويُعد مونوريل شرق النيل مشروع نقل حضري يربط بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة. 

ويهدف إلى تسهيل حركة النقل بينهما، وتتضمن التفاصيل الرئيسية له: 

الهدف: ربط مدينة نصر بالعاصمة الجديدة من خلال خط المونوريل لتخفيف الزحام المروري وتلوث البيئة.

المسار والطول: يمتد بطول 56.5 كم، يبدأ من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة.

عدد المحطات: يشتمل على 22 محطة، من بينها محطة استاد القاهرة التي ستكون نقطة ربط مع الخط الثالث للمترو.

المواصفات الفنية لـ مونوريل شرق النيل 

التشغيل: بدأ مشروع المونوريل في التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر 2025.

التفاصيل الفنية: يتكون كل قطار من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية.

وانتهت الأنفاق من اختبارات التشغيل لمونرويل شرق النيل، وانتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة الأنفاق من اختبار الطوارئ واختبارات المحطات لضمان أعلى درجة سلامة لتشغيل المونوريل خلال الفترة القادمة بما يضمن تشغيلًا آمنًا للمونوريل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية الجديد العاصمة الادارية الخط الثالث للمترو الثالث للمترو مونوريل شرق النيل هيئة الانفاق شرق النيل اختبارات التشغيل لمونرويل شرق النيل

مواد متعلقة

قبل تشغيله، الأنفاق تبدأ في اعتماد نظام التسعير لتذاكر المونوريل

الأحد، تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب للمرة الأولى

بعد غلقه 6 ساعات، إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة السيارات

بدء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل لتنفيذ أعمال مونوريل

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

بدء تجارب الحماية المدنية بمونوريل شرق النيل تمهيدا للتشغيل

اليوم، بدء تجارب سحب الأدخنة من محطة مونوريل شرق

إجراء جديد من "الأنفاق" قبل تشغيل المونوريل

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

اتفاقيات تعاون ومشاريع جديدة، نتائج هامة لزيارة وزير النقل لـ جيبوتي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads