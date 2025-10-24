الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

بدء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل لتنفيذ أعمال مونوريل

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات لتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل.

 

تحويلات مرورية طريق امتداد محور 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:
وشملت حركة مرور المركبات القادمة من محور 26 يوليو والراغبة في استكمال السير باتجاه طريق الواحات، يتم الدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات عبر فتحة الدوران قبل منطقة الأعمال، ثم السير بالتحويلة لمسافة 300 متر والعودة إلى الطريق الرئيسى عبر فتحة دوران مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 

غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات ولمدة يومًا واحدًا في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل.

 

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات.

وأوضحت إن الأعمال تستلزم غلقًا كليًّا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى محور 26 يوليو، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

 

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

 

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال

