بعد غلقه 6 ساعات، إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة السيارات

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة النيل بالاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل.



غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت غلق طريق امتداد محور 26 يوليو كليًّا أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات ولمدة يومًا واحدًا في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو نحو طريق الواحات.



وأوضحت إن الأعمال تستلزم غلقًا كليًّا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى محور 26 يوليو، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

تحويلات مرورية طريق امتداد محور 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي: وشملت حركة مرور المركبات القادمة من محور 26 يوليو والراغبة فى استكمال السير باتجاه طريق الواحات، يتم الدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من طريق الواحات عبر فتحة الدوران قبل منطقة الأعمال، ثم السير بالتحويلة لمسافة 300 متر والعودة إلى الطريق الرئيسى عبر فتحة دوران مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.



ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث أي تكدسات طوال فترة الأعمال.

