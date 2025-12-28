تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة (صور)

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 15 مارس المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

كما واصلت أجهزة تنمية مدن بدر، والعبور، والشروق، و6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة التعديات ومخالفات البناء والظواهر العشوائية، بجانب استرداد وسحب الأراضي المخالفة لاشتراطات التخصيص بعدة مناطق.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الإسكان، أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة، مع استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لمنع تكرار أي مخالفات مستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي مدينة بدر قامت حملة إزالة برفع الإشغالات فى الحى الأول والتحفظ عليها، وفي مدينة 6 أكتوبر، أسفرت حملة الإشغالات عن التحفظ على عدد من المعدات المخالفة، وهي ٤ خلاطات في منطقة لافيدا البستان وسيارات تلقي مخلفات، وحفار يعمل بدون تصريح في منطقة 276.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، تم تنفيذ قرار استرداد لإحدى قطع الأراضي المخالفة بالمدينة بمساحة تقدر بنحو (4) أفدنة، تقع بمنطقة وادي الملوك بالقطاع الثاني بالمدينة، مع إزالة ما عليها من تعديات ومبانٍ مخالفة.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب لقطع الأراضي والمنشآت المخالفة بالحي الثامن بمدينة العبور، نظرًا لمخالفة شروط التخصيص.

وفي مدينة الشروق، تم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بعدد (6) قطع أراضٍ بمساحات كبيرة.

