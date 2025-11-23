المجتمعات العمرانية تبحث الانتهاء من تخطيط منطقتي شمال الشروق وطيبة

18 حجم الخط

بحث الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، سبل التعاون لاستكمال أعمال تخطيط منطقتي شمال المدينة وطيبة بمدينة الشروق، وذلك بحضور المهندس بسام محمد فاضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس طارق محمد ذكي، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، والمهندس هاني مصطفى، ومدير المشروعات دكتور حافظ حلمى.



أكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل خلال الاجتماع أن الهيئة تعمل على الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية للمنطقتين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، والهادف إلى دعم التوسع العمراني لمدينة الشروق.

وأضاف: "نستهدف وضع رؤية تخطيطية متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة، بما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم الاستثمار بالمدينة".



من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد فاضل أن جهاز المدينة على استعداد كامل للتعاون وتقديم كل البيانات، والدعم الفني المطلوب لإنهاء أعمال التخطيط في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الانتهاء من تخطيط هاتين المنطقتين سيسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان واستيعاب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.



أضاف: يواصل جهاز مدينة الشروق جهوده لتطوير المدينة وتعزيز الخدمات وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي متطلبات الأهالي وتدعم خطط التنمية الشاملة.

