18 يناير، تقنين مجموعة من أراضي العبور الجديدة (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمنطقة الاتحاد العربي بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 18 يناير المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

وجه المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، تحذيرًا صريحًا للشركات المتقاعسة عن الالتزام بالبرامج الزمنية أو المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع الخصومات المستحقة نظير أوجه القصور أو التأخير دون تهاون، مشددًا على المتابعة اليومية والميدانية لكافة الأعمال.

وعقد الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية، بحضور مسئولي الجهاز وأعضاء اللجنة بمختلف قطاعات الإسكان وقطاع الأراضي وأراضي التقنين، وذلك لمتابعة الموقف العقاري وسير العمل داخل كل قطاع، وبحث سبل تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.



واستهل رئيس الجهاز الاجتماع باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع إجراء تقييم شامل للأداء الإداري للمنظومة العقارية بالمدينة، ومناقشة آليات تطوير إجراءات التسليم والتعاقدات الخاصة بالمرافق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، قام المهندس محمود مراد بجولة تفقدية موسعة، رافقه خلالها السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية، والتأكد من انضباط معدلات الأداء وجودة التنفيذ.



وشملت الجولة المرور على منطقة الـ2600 فدان، التي تضم 625 عمارة بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وأعمال إحلال وتجديد الأرصفة والبلدورات الانترلوك، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتخطيط الطرق والمحاور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

كما تفقد مناطق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي الأكثر تميزًا، ووجه بسرعة استكمال أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات في أقرب وقت، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد منطقة “سكن مصر”، التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، حيث تابع مستوى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة العامة، في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة وإحلال وتجديد البلدورات والانترلوك بالمنطقة.

ووجه رئيس الجهاز بتكثيف برامج الصيانة الدورية والرعاية المستمرة للمسطحات الخضراء.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس محمود مراد على ضرورة تطبيق أعلى معايير النظافة والانضباط، ووجّه الشركات المنفذة والإدارات المعنية ورؤساء الأحياء بضبط جميع المخالفات، مع إعداد خطة فورية تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لإزالة المخلفات المتراكمة.



