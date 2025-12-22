صرف القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة المقطم وإنشاء مجمع بمصر القديمة

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة رفع المقطم، ورفع طاقتها الاستيعابية من 60 ألف متر مكعب/يوم إلى 120 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه.

وخلال جولته التفقدية، تابع المهندس عادل حسن أعمال إنشاء مجمع صرف صحي بمنطقة مصر القديمة قطر 1200 مم وطول 1500 متر، وبتكلفة 100 مليون جنيه، حيث يشمل المشروع تحويل خط الطرد إلى خط انحدار، وتحويل تصرفات محطة رفع الرماية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 50 ألف متر مكعب/يوم.

كما تفقد رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى محطة معالجة البركة بطاقة تصميمية تبلغ 550 ألف متر مكعب/يوم، والتي تخدم مناطق: مصر الجديدة، الزيتون، المطرية، عين شمس، الأميرية، مدينة نصر، السلام، والنهضة، موجهًا بضرورة رفع كفاءة المساحات الخضراء بالمحطة ومزرعة الجبل الأصفر، وأحواض الحمأة والاهتمام بالحالة التشغيلية للمحطة لضمان استدامة الخدمة وكفاءة الأداء التشغيلي.

واختتم المهندس عادل حسن جولته بتفقد مجمع صرف صحي بقطر 800 مم، وأعمال إنشاء خط انحدار بطول 1000 متر بنظام الدفع النفقي بمنطقة 15 مايو بشبرا الخيمة، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب التصرفات بمنطقة 15 مايو، وخدمة مناطق إبراهيم بك، مجمع المدارس، والأمل الجديدة بحي شرق شبرا الخيمة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

