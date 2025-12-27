إلغاء وتأجيل أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة بسبب الثلوج

18 حجم الخط

ذكر موقع شركة “ فليت أوير” في تقرير له اليوم السبت أنه تم إلغاء أو تأجيل أكثر من 5000 رحلة جوية في الولايات المتحدة جراء تساقط الثلوج في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بما في ذلك نيويورك، وكذلك في منطقة البحيرات العظمى.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع شركة FlightAware، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تقدم بيانات ومنتجات تتبع الرحلات الجوية في الوقت الفعلي والتاريخي والتنبؤي.



وجاء في تقرير الموقع أنه مع حلول الساعة 21:30، بلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة، وكذلك من وإلى البلاد، 840 رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات المتأخرة 4931 رحلة.

تساقط الثلوج بكثافة في الولايات المتحدة الأمريكية

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تساقطت الثلوج بمعدل يفوق 15 سنتيمترا في بعض مناطق مدينة نيويورك، ووصل إلى 25 سنتيمترا في بعض مناطق الولاية نفسها.

وأفادت قناة CBS التلفزيونية بأن التحذيرات الجوية بمستويات متفاوتة أثرت على أكثر من 20 مليون شخص إجمالا.

