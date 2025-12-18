الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

تساقط الثلوج على جبال اللوز في تبوك بالسعودية تثير تفاعلا واسعا (فيديو)

جبال اللوز فى تبوك
جبال اللوز فى تبوك بالسعودية، فيتو
شهدت مناطق شمال غربي السعودية، مشاهد نادرة لتساقط الثلوج على مرتفعات جبال اللوز في تروجينا بمنطقة تبوك، ما أثار موجة تفاعل واسعة على منصة "إكس".

صورًا ومقاطع فيديو تُظهر الثلوج وهي تغطي المرتفعات

وتداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو تُظهر الثلوج وهي تغطي المرتفعات، ولا سيما في منطقة القطنية، فيما بثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد موثّقة لهذه الظاهرة.

https://x.com/ALMISNID/status/2001267859809276080?s=20

تساقط الثلوج في مرتفعات تروجينا مع هطول أمطار خفيفة

وتصدّر وسم "جبال اللوز" قائمة الوسوم المتداولة داخل المملكة، وسط اهتمام كبير بهذه الأحوال الجوية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، تزامن تساقط الثلوج في مرتفعات تروجينا مع هطول أمطار خفيفة، في حين شهدت مراكز بئر بن هرماس والعيينة وحالة عمار وشقري ومحيطها أمطارًا تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

الأرصاد السعودية: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل

على الجانب الآخر حذر المركز الوطني للأرصاد السعودى من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تبين أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قد توقع فى تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف

وتابع المركز الوطنى للأرصاد أن حالة الطقس اليوم فى السعودية تشهد سيول على مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، فى حين تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

