في استجابة سريعة، مدينة أوسيم وشرطة المرافق تفتح طريق كوبري صفيرة أمام المواطنين (صور)

18 حجم الخط

نجحت قوات مجلس مدينة أوسيم بالتعاون مع شرطة المرافق بفتح الطريق أعلى كوبري صفيرة بالمدينة أمام المواطنين، ونقل الباعة ورفع أي عوائق مرورية تعوق حركتهم المرورية.

وجاء ذلك في استجابة سريعة لشكوى المواطنين للمهندس ياسين سيد ياسين رئيس المدينة، بعد عدم تمكنهم من المرور من أعلى الكوبري بسبب الباعة المتجولين.

وتم خلال متابعة ميدانية قام بها رئيس المدينة، بمرافقة نائب القطاع كرم المعداوى والدكتور أيمن حجازي السكرتير العام ومدير الإشغالات، للإشراف على عملية التنفيذ.

كما قام رئيس المدينة خلال المتابعة الميدانية، بالمرور بمنطقة المطحن والعمل على تنظيم حركة سير السيارات والتكاتك التي تقوم بغلق المكان بسبب الوقوف العشوائي وشدد خلال الجولة على السائقين بالالتزام بسير الشارع وعدم الوقوف في منتصف الشارع وعدم المساس بحقوق المواطن بحركه سير الشارع.

رفع الإشغالات بمحيط مزلقان لعبة في أوسيم

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والتصدي للإشغالات، تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



حملة موسعة لرفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط مزلقان لعبة

وشهد اليوم الخميس تنفيذ حملة موسعة لرفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط مزلقان لعبة، شملت إزالة المخلفات، ورفع الإشغالات، وتنظيم التمركزات، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أوسيم استمرار الحملات الدورية بمحيط المزلقان وكافة المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.