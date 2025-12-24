جهود أمنية لضبط عريس قتل طفلة بعيار ناري في حفل زفافه بالبراجيل

18 حجم الخط

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها في ضبط المتهم بقتل طفلة برصاصة حية، في قرية البراجيل، التابعة لمركز شرطة اوسيم، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات ومناقشة شهود العيان والبحث عن المتهم في الأماكن التي من المرشح أن يتردد عليها.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلة توفت إثر إصابتها بطلق ناري، خلال زفة عروسين، أثناء توقفها في بلكونة شقة اسرتها بالطابق الثالث، لمشاهدة الاحتفال بزفة العروسين لشقتهما بالطابق الأول بذات العقار، وقبل دخول العروسين للعقار، أطلق العريس أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابتها بطلق ناري برأسها، أنهى حياتها، ولذا بالفرار.

وبالفحص حدد رجال المباحث هوية المتهم، وجار تكثيف التحريات لكشف تفاصيل الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وذلك عقب ان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفلة، بمنطقة البراجيل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى رقية مصطفى تبلغ من العمر 11 عاما، أثناء توقفها ببلكونة شقة أسرتها بالطابق الثالث، لمشاهدة حفل زفة عروسين أمام العقار، أطلق شخص أعيرة نارية ابتهاجا بالزفة، لتصاب الطفلة بطلق ناري، أسفر عن سقوطها مفارقة الحياة أمام والدتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

