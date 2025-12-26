الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022

بوتين
بوتين
18 حجم الخط

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة، إن روسيا ضاعفت إنتاج الذخائر والأسلحة بأكثر من 22 مرة منذ 2022.

بوتين يحذر من تداعيات فشل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

 وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر، الأسبوع الماضي، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

وبحسب شبكة «العربية»، ذكر بوتين، خلال اجتماع سنوي مع كبار ضباط الجيش، أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها و"اجتثاث الأسباب الجذرية للصراع" بالوسائل الدبلوماسية، لكن أضاف أنه "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية"، وفق تعبيره.

وتعتبر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن أعمال روسيا تمثل انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا غير مبرر.

وقال بوتين: إن الجيش الروسي أخذ المبادرة الاستراتيجية ويتمسك بها بقوة على طول الجبهة، وحذر من أن موسكو ستتحرك لتوسيع "منطقة أمنية فاصلة" على طول الحدود الروسية.

 

السيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية

يشار إلى أن روسيا تطالب بالسيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية نجحت، خلال العام الجاري 2025، في تحرير ما يزيد على 300 بلدة ومركز سكني، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات".

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذا كذب وهذيان، هذيان محض".

 

التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا

وشدد الرئيس بوتين على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا.

يذكر أن التوترات بين موسكو والغرب تتصاعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل دول الناتو تعزيز استعداداتها الدفاعية على حدودها الشرقية، بزعم ردع أي هجوم روسي محتمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا بوتين الرئيس الروسي كييف أوكرانيا موسكو

مواد متعلقة

كييف تصعد هجماتها ضد روسيا باستخدام أسلحة الناتو

الجيش الأوكراني: استعدنا 5 بلدات في مقاطعة دنيبرو من القوات الروسية

زيلينسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا

تفاصيل القرض الأوروبي الجديد لأوكرانيا وعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف

الأكثر قراءة

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأهلي يفوز علي وادي دجلة بثنائية في دوري الكرة النسائية

كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يتقدم علي جنوب إفريقيا بهدف صلاح في الشوط الأول وطرد محمد هاني (صور)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads