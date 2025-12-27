غدا، نظر جلسة محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري

18 حجم الخط

تنظر غدا الأحد الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر جلسة محاكمة 39 متهما في القضية 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميا بـ الهيكل الإداري.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون استهدفت تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.



كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأفكارها، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

مناطق الإرهاب



يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.