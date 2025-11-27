تأجيل محاكمة 124 متهما في "الهيكل الإداري للإخوان"

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة إعلاميا بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لجلسة 11 فبراير المقبل.

توجيه تهم الانضمام للجماعة وتمويل الإرهاب

ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

