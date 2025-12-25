وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان

18 حجم الخط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل.

التصرفات الأحادية من إثيوبيا في ملف مياه النيل

وأشار إلى أن جميع الأنهار تخضع للقانون الدولي، قائلا: ما يحدث الآن مثال فاضح وتسييس صارخ لإدارة السد الأثيوبي، خصوصا بعد قيامهم بشكل مفاجئ بحجز كميات كبيرة من المياه، ثم ضخها بلا مبرر، وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى غرق مناطق واسعة من السودان.

زيادة تدفق المياه إلى مصر بدون مبرر

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعرضت لزيادة مفاجئة في تدفق كميات المياه، وارتفاع المنسوب في توقيتات بدون مبرر.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أي ضرر لمصر في حقوقها المائية، سيكون هناك رد فعل وفقا للقانون الدولي.

مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، من كل الجهات، قائلا: “ولا نقول سد النهضة، وإنما نقول السد الإثيوبي، لأنه ليس نهضة على الإطلاق لأنه عمل أحادي”.

تحركات مصر في ملف سد النهضة

وتابع وزير الخارجية: أي ضرر يقع على مصر في حقوقها المائية سيكون هناك رد فعل بالقانون الدولي، لما هو مكفول للدولة المصرية في إطار حق الدفاع عن النفس.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أهمية كبيرة من أجل توصيل المعلومة في مخاطبة الأطراف الأخرى.

تكثيف الزيارات البرلمانية الخارجية

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تكثيف الزيارات الخارجية سواء لرئيس المجلس أو النواب، قائلا: لأنه يمثل أهمية كبيرة في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.

