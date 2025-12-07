بورصة الجزائر تستعد لـ3 طروحات عامة في 2026

18 حجم الخط

قالت الهيئة المحلية المنظمة للسوق الجزائري، إن بورصة الجزائر ستشهد طرحين أو ثلاثة طروحات عامة أولية العام المقبل، من بينها شركة "آيراد" المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، والتي تسعى لتمويل مراكز بيانات.

وقال رئيس هيئة ضبط السوق المالية يوسف بوزنادة، في مقابلة أجريت اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة، إن هناك احتمالات أخرى تشمل مجموعة "إنساج" (INSAG) التعليمية ومختبرا صيدلانيا، دون أن يذكر اسم الأخير.

احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا

وتسعى الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" والتي تمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، إلى تنمية بورصتها الصغيرة وقليلة السيولة وتنويع اقتصادها المعتمد على المحروقات.

القرض الشعبي الجزائري

في وقت سابق من هذا العام، أصبح "بنك التنمية المحلية" سادس شركة تدرج رسميا في السوق الرئيسية بعد أن جمعت 464 مليون دولار في طرح عام أولي، لتكون ثاني مصرف مملوك للدولة يدرج في البورصة بعد القرض الشعبي الجزائري في عام 2024.

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، الذين يتجاوز عددهم 44 مليون نسمة، وذلك في إطار سياسة دعم القدرة الشرائية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء الجزائري، زيادة الحد الأدنى للأجور من 20,000 دينار إلى 24,000 دينار (ما يعادل 184 دولارا)، بحسب وكالة بلومبرج.

كما قرر الموافقة على رفع قيمة منحة البطالة من 15,000 دينار إلى 18,000 دينار (ما يعادل 138 دولارًا).

مراجعة شروط المنحة

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة آليات صرف منحة البطالة، على أن تكون لمدة عام واحد قابلة للتمديد إلى عامين وفق شروط محددة.

