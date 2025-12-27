كأس مصر، شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والقناة

18 حجم الخط

كأس مصر، سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت والقناة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026.

تشكيل مودرن سبورت أمام القناة

ودخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل - محمد دسوقي - علي الفيل - خالد رضا - علي فوزي - عبد الرحمن شيكا - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - محمود ممدوح - حسام حسن.

أول ظهور لمدرب مودرن سبورت

وتعد مباراة اليوم هي الأول للجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة أحمد سامي، وذلك بعدما أعلن النادي رسميا تعاقده مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مودرن سبورت ضد القناة مع بتروجت بعدما أقصى الأخير دجلة من الدور الأول في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم السبت في دور الـ 32 ودور ثمن النهائي (16) بالنسخة رقم 94 لـ مسابقة كأس مصر.

ويشهد اليوم السبت ثلاث مواجهات، حيث يلتقي مودرن سبورت مع القناة في الثانية والنصف على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الدور الأول، يليها وفي تمام الخامسة لقائي الأهلي والمصرية للاتصالات على ملعب السلام في نفس الدور، وطلائع الجيش أمام كهرباء الإسماعيلية على ملعب جهاز الرياضة في أولى مباريات ثمن النهائي.

حكام مباريات اليوم في كأس مصر

- طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية: الدولي محمود وفا (حكما للساحة)، أحمد بكر وسيد نافع (مساعدين)، طارق عبد السلام (حكما رابعا).

- الأهلي × المصرية للاتصالات: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)، الدولي يوسف البساطي وعلاء علي (مساعدين)،عمرو عابدين (حكما رابعا).

- مودرن سبورت × القناة: محمود دسوقي (حكما للساحة)، عبد العزيز محسن وكيرلس نزيه (مساعدين)، محمد ايمن (حكما رابعا)، أحمد عبد السميع ومحمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

وكانت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر أوقعت مودرن سبورت في طريق الأهلي.

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

