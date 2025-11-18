الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مكتب نتنياهو: خطة ترامب ستؤدي للسلام وتوسيع اتفاقيات أبراهام

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي للسلام والازدهار لأنها تصر على نزع السلاح في غزة و"إزالة التطرف منها"، حسب تعبيره.

التكامل بين إسرائيل وجيرانها

وأضاف مكتب نتنياهو، أن خطة ترامب ستؤدي إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها وتوسيع "اتفاقيات أبراهام"، المتعلقة بتطبيع العلاقات.

وتابع، أن الجهود الدبلوماسية للرئيس الأمريكي ساهمت في إعادة جميع الأسرى الأحياء ومعظم القتلى إلى ديارهم، متوقعًا استلام جميع جثث الأسرى المتبقيين دون تأخير والبدء في عملية نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء حكم حماس.

 نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة

وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وافق عليها أمس الاثنين مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتصويت 13 عضوًا لصالحها بينما امتنعت روسيا والصين على التصويت، نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.

ويتضمن مشروع القرار الأمريكي، إنشاء قوة استقرار دولية يتم نشرها في غزة لمدة عامين على الأقل، فضلًا عن منح واشنطن والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم القطاع ونزع سلاحه وبدء إعادة الإعمار، حسب ما أفاد موقع "أكسيوس".

