مكتبة مصر الجديدة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة احتفالية ثقافية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وذلك تحت عنوان "الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ"، وذلك تخليدا لذكرى ميلاد الروائي الراحل نجيب محفوظ.

وتستضيف الندوة الكاتب والمحرر الأدبي علي قطب والذي من المقرر أن يتناول بالتحليل والبحث علاقة الموسيقى والطرب بعالم نجيب محفوظ، وكيف انعكست الأغاني والأجواء الطربية في نسيج رواياته وشخصياته الأدبية، معبرا عن حقبة زمنية واجتماعية هامة في تاريخ مصر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية الدورية التي تحرص المكتبة على تنظيمها لإحياء تراث رموز الفكر والأدب، وفتح آفاق للنقاش حول الروابط العميقة بين الأدب المصري والفنون الشعبية والكلاسيكية.

مكتبة مصر الجديدة 

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها،  وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

